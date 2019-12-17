Боррель не считает Гонконг и Синьцзян внутренним делом Китая

17 декабря 2019 00:03 (UTC+04:00)

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что вопросы, связанные с соблюдением прав человека в Гонконге и Синьцзян-Уйгурском автономном районе, не являются внутренним делом Китая, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Очевидно, что, когда занимаешься подобными случаями, входишь на территорию внутренних дел другой страны. Но права человека не являются внутренним делом, это всеобщая проблема", - заявил Боррель журналистам в Мадриде, где проходила встреча министров иностранных дел стран АСЕМ (Форум "Азия - Европа" - международная организация, объединяющая страны Восточной Азии и Европы).

Дипломат в воскресенье встречался с главой китайского МИД Ван И, которому передал обеспокоенность ЕС относительно ситуации с правами человека в стране. В то же время он сообщил, что поддерживает "исключительные отношения" с министром из КНР, отметив необходимость "полного уважения к странам", относительно которых поднимаются подобные вопросы.

Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня, после масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными. За полгода в Гонконге прошли свыше 900 демонстраций, маршей, протестов, за это время более 5,8 тысячи человек были задержаны, обвинения по различным статьям предъявлены 932 участникам протестов.
В конце августа 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в докладе сообщили, что до 1 миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Комментируя данную ситуацию, китайский МИД заявил, что информация о содержании уйгуров в "перевоспитательных лагерях" ничем не подтверждена и не соответствует действительности.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости категории
Немецкий министр прокомментировала скандал с Тунберг в поезде
Европа 16 декабря 23:15
В Баку прошел семинар для субъектов МСБ, которые пройдут курсы в Германии в 2020 году (ФОТО)
Бизнес 16 декабря 19:41
ЕИБ поддерживает социально-экономическую инфраструктуру Грузии (Эксклюзив)
Финансы 16 декабря 18:34
Renault занимает первое место на автомобильном рынке Турции
Турция 16 декабря 17:44
Парламент Британии начнет рассмотрение сделки по Brexit до Рождества
Европа 16 декабря 17:28
В Афинах у полицейского участка нашли самодельную бомбу
Европа 16 декабря 17:00
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев утвердил размер прожиточного минимума и критерий нуждаемости на 2020 год
Политика 16 декабря 23:47
Президент Ильхам Алиев утвердил государственный бюджет на 2020 год
Политика 16 декабря 23:27
Немецкий министр прокомментировала скандал с Тунберг в поезде
Европа 16 декабря 23:15
Уставный капитал Ипотечно-кредитного гарантийного фонда увеличен
Политика 16 декабря 22:58
Демократы комитета Конгресса США обвинили Трампа во взяточничестве и мошенничестве
США 16 декабря 22:42
США внесли в список санкций двух южносуданских политиков
США 16 декабря 22:21
В Кабинете Министров состоялось очередное заседание Наблюдательного Совета Государственного нефтяного фонда
Экономика 16 декабря 22:10
Азербайджан высоко ценит усилия Катара по поддержке позиции Азербайджана в связи с нагорно-карабахским конфликтом
Политика 16 декабря 21:59
Президент Ильхам Алиев: Созданные условия позволяют нам экспортировать электроэнергию, и сегодня эта отрасль приносит нашей стране валюту
Политика 16 декабря 21:45