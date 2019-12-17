Боррель не считает Гонконг и Синьцзян внутренним делом Китая

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что вопросы, связанные с соблюдением прав человека в Гонконге и Синьцзян-Уйгурском автономном районе, не являются внутренним делом Китая, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Очевидно, что, когда занимаешься подобными случаями, входишь на территорию внутренних дел другой страны. Но права человека не являются внутренним делом, это всеобщая проблема", - заявил Боррель журналистам в Мадриде, где проходила встреча министров иностранных дел стран АСЕМ (Форум "Азия - Европа" - международная организация, объединяющая страны Восточной Азии и Европы).

Дипломат в воскресенье встречался с главой китайского МИД Ван И, которому передал обеспокоенность ЕС относительно ситуации с правами человека в стране. В то же время он сообщил, что поддерживает "исключительные отношения" с министром из КНР, отметив необходимость "полного уважения к странам", относительно которых поднимаются подобные вопросы.

Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня, после масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными. За полгода в Гонконге прошли свыше 900 демонстраций, маршей, протестов, за это время более 5,8 тысячи человек были задержаны, обвинения по различным статьям предъявлены 932 участникам протестов.

В конце августа 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в докладе сообщили, что до 1 миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Комментируя данную ситуацию, китайский МИД заявил, что информация о содержании уйгуров в "перевоспитательных лагерях" ничем не подтверждена и не соответствует действительности.

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