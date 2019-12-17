Советник Трампа в январе посетит Великобританию для торговых переговоров

Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу намерен в начале января 2020 года посетить Великобританию для переговоров по торговым и экономическим вопросам. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает Reuters.

По словам Кадлоу, представители США и Британии планируют обсудить "многие вещи, в том числе и торговлю". Он добавил, что работа над возможной торговой сделкой с американской стороны должна начаться в ближайшее время.

Как отмечает агентство, в ходе визита советника будет сопровождать заместитель помощника президента США по национальной безопасности Мэтт Поттингер.

Ранее лидеры двух стран неоднократно заявляли о своем намерении заключить соглашение о свободной торговле после того, как Соединенное Королевство выйдет из состава ЕС. После прошедших 12 декабря в Британии парламентских выборов президент США Дональд Трамп заявил, что победа на них Консервативной партии премьер-министра Бориса Джонсона позволит двум странам заключить такую сделку.

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