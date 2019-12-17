Глава Еврокомиссии ожидает встречи с Трампом в начале следующего года

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ожидает встречи с президентом США Дональдом Трампом в начале следующего года, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Любезный телефонный разговор с Дональдом Трампом. Кратко поговорили об отношениях США и ЕС. Я убеждена, что тесная дружба и сотрудничество между Европой и Соединенными Штатами являются ключевыми моментами для взаимного успеха. Мы оба хотим честного партнерства. С нетерпением жду встречи в начале 2020 года", - говорится в ее сообщении в Twitter.

Прежний еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем отмечала в конце ноября, что США остаются другом Евросоюза, несмотря на наличие определенных глубоких разногласий в торговой сфере. Мальмстрём отмечала, что трансатлантические связи не кажутся столь важными для нынешней администрации США, как это было прежде.

Также между сторонами есть разногласия, к примеру, и по иранской ядерной сделке.

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