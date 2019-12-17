Сделку по Brexit внесут в британский парламент 20 декабря

Консерваторы в парламенте добьются скорейшего утверждения палатой общин соглашения с ЕС по Brexit, сам документ будет внесен в пятницу, заявил премьер Великобритании Борис Джонсон, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Официальное начало работы парламента нового созыва состоится 19 декабря, когда перед членами двух палат с тронной речью выступит королева Великобритании Елизавета Вторая. Во вторник депутаты собрались, чтобы переутвердить в должности спикера палаты общин Линдси Хойла, выбранного в ноябре, а также выслушать лидеров фракций, провести первые встречи и начать формировать структуру палаты.

"На этой неделе в пятницу парламент придаст импульс соглашению с ЕС, а после этот новый демократический парламент, - парламент, выражающий волю народа, - намерен кое-что осуществить. И, господин спикер, вы знаете, что мы собираемся сделать? Что это будет? Я думаю, вы догадываетесь. Мы собираемся осуществить Brexit, - и даже ваш попугай, господин спикер (у Хойла есть попугай), знает эту фразу", - сказал Джонсон, выступая перед палатой общин.

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