Джонсон запретил британским министрам ехать на экономический форум в Давосе

18 декабря 2019 05:13 (UTC+04:00)

Великобритании Борис Джонсон запретил министрам посещать Всемирный экономический форум (ВЭФ), который пройдет в 2020 году с 21 по 24 января в Давосе, ввиду желания укрепить позиции партии среди избирателей. Об этом во вторник сообщила газета The Guardian со ссылкой на источники в премьерской канцелярии на Даунинг-стрит, 10, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сам Джонсон также отказался от присутствия на экономическом форуме в Давосе. По словам источников издания, премьер Великобритании выразил желание "сосредоточиться на приоритетах британского народа".

"Основное внимание будет уделено обеспечению возможности выхода Великобритании из Евросоюза к 31 января, а также [ситуации с] Национальной системой здравоохранения Великобритании, - добавил собеседник газеты. - Мы обещали [британскому народу] это, а не поездку в Давос".

Ранее агентство Reuters информировало, что президент США Дональд Трамп планирует посетить следующий ВЭФ в Давосе. В этом году Трамп был вынужден отменить поездку на ВЭФ из-за бюджетного кризиса в США, в результате которого была частично приостановлена работа федерального правительства.

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