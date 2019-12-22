Во Франции простились с актрисой Анной Кариной

22 декабря 2019 11:35 (UTC+04:00)

Представители мира французского искусства и любители кино простились в субботу с актрисой Анной Кариной. Она умерла 14 декабря в Париже в возрасте 79 лет, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Проститься с актрисой на кладбище Пер-Лашез пришли актеры и музыканты Джейн Биркин, Марион Котийяр, Маша Мериль, Шарль Берлинг, Леа Сейду и многие другие. Также проститься с ней пришел министр культуры Франции Франк Риестер. Траурная церемония прощания состоялась в церкви на территории Пер-Лашез.

Президент Франции Эмманюэль Макрон направил слова соболезнования родным актрисы. "Французы надолго запомнят лицо, которое зажигало сердца, и голос, который заставлял нас услышать музыку ее души", - говорится в сообщении Елисейского дворца.

Анна Карина (настоящее имя Ханна Карин Бланке Байер) родилась 22 сентября 1940 года в Дании. Начав творческий путь с исполнения песен в кабаре, она стала пробовать себя и в кинематографе, снимаясь в рекламе и короткометражных фильмах. Будучи еще несовершеннолетней, она отправилась в Париж, где по совету Пьера Кардена и Коко Шанель придумала свой творческий псевдоним.

Режиссер Жан-Люк Годар, ставший впоследствии ее мужем, заметил Анну в одном из рекламных роликов и предложил ей небольшую роль в своей дебютной полнометражной картине "На последнем дыхании" (1960) с Джин Сиберг и Жан-Полем Бельмондо, однако Карина отказалась. В 1961 году она согласилась сыграть в его фильме "Женщина есть женщина". В том же году они поженились. За шесть лет их брака Карина снялась в семи его фильмах, в том числе в "Безумном Пьеро" (1965).

После развода с Годаром актриса увлеклась театром, в частности, выступала в главной роли в спектакле "Монахиня" по роману французского беллетриста Дени Дедро, снималась в телесериалах и писала книги. Она выпустила романы "Жить вместе" (1973), "Золотой город" (1983) и другие.

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