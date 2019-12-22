Макрон отказался от положенной ему после окончания президентского срока пенсии

22 декабря 2019 12:17 (UTC+04:00)

Президент Франции Эмманюэль Макрон заранее отказывается от пенсии, которая будет положена ему как бывшему главе государства. Об этом сообщил в воскресенье газете Le Parisien один из советников главы правительства из Елисейского дворца, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, решение президента касается как пенсии, которая положена ему по завершении первого срока нахождения на высшем государственном посту, истекающего в мае 2022 года, так и той выплаты, которая может ему выплачиваться в случае, если он победит на президентских выборах и останется на второй срок, до 2027 года. Также Макрон отказался от положенного ему по закону пожизненного поста в Конституционном совете, сообщил советник.

Пенсия бывшим президентам Франции была учреждена законом от 1955 года и в настоящее время составляет €6220 в месяц. Эта сумма не зависит ни от срока пребывания на посту президента, ни от его возраста или личного достояния. Зарплата члена Конституционного совета равна €13500 в месяц.

Как подчеркнули в Елисейском дворце, решение Макрона обосновано желанием "действовать в соответствии с ситуацией в стране". "Мы живем во времена, когда выборные лица должны подавать пример своим поведением", - добавил советник президента Франции.

Во Франции третью неделю продолжаются забастовки и акции протеста против пенсионной реформы. Также представители ряда профессий, в частности, медики, учителя и полицейские, требуют их повышения .

Как сообщили газете в Елисейском дворце, вместо нынешней постоянной ставки президентской пенсии в дальнейшем, в соответствии с проводимой в стране реформой, будет сформирована новая, основанная на единой системе начисления баллов. Также газета выяснила, что решение об отказе от пенсии Макрон принял 21 декабря во время визита в Кот-д`Ивауар, после длительной телефонной консультации с сотрудниками администрации Елисейского дворца.

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