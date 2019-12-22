В Словакии более 100 человек эвакуировали из дома из-за утечки газа

22 декабря 2019 21:15 (UTC+04:00)

Более 100 человек эвакуировали в воскресенье пожарные из-за утечки газа в жилом доме в городе Дунайска-Стреда на юге Словакии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости сообщила журналистам представитель управления пожарной охраны Зузана Фаркасова.

"Жильцы дома в городе Дунайска-Стреда в середине дня в воскресенье обнаружили утечку газа. На место происшествия оперативно прибыли пожарные подразделения, в том числе подкрепления из трех соседних городов. Место утечки газа было быстро обнаружено и приведено в порядок.

В настоящее время проводится проветривание всех помещений дома, жильцы смогут вернуться в свои квартиры ближе к вечеру. Пострадавших нет, полиция начала расследование происшествия", - сказала Фаркасова, выступление которой транслировали сетевые ТВ-каналы.

Ранее, 6 декабря, в городе Прешове на востоке Словакии из-за утечки газа произошли взрыв и последующий пожар в жилом многоквартирном доме, в результате чего погибли шесть человек и более 10 человек получили ранения разной тяжести. В пятницу остатки разрушенного дома были снесены. Полиция выдвинула обвинения против троих рабочих, повредивших трубу газопровода во время ремонтных работ.

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