Британия удвоит количество въездных виз для зарубежных ученых после Brexit

Правительство Великобритании удвоит количество въездных виз зарубежным ученым, проводящим совместные исследования, и упростит их получение с целью привлечения таких специалистов в Соединенное Королевство после выхода страны из ЕС. Об этом сообщает в понедельник газета Financial Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным официальных источников газеты, число виз ученым, получающим исследовательские гранты от британских институтов, увеличится с 62 до более чем 120. Им достаточно будет предоставить в британский МВД письмо от соответствующей финансирующей организации для ускорения их иммиграционной проверки. Среди них, в частности, European Research Counсil (Европейский совет по научным исследованиям), организации Marie Sklodowska-Curie Actions и Human Frontier Science (научная программа "Границы человека"). Полный список подобных научно-исследовательских организаций будет обнародован в начале будущего года.

По словам главы МВД Прити Пател, Великобритании необходима такая "иммиграционная система, которая привлекала бы лучшие умы со всего мира", позволяла бы королевству находиться "на переднем крае инноваций". Такие нововведения приветствовал президент Королевского научного общества Венкатараман Рамакришнан. Он назвал их "первым шагом в создании иммиграционной системы, которая будет поощрять талантливых исследователей со всего мира".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее поручил правительству разработать механизм упрощенного получения британских виз наиболее талантливыми представителями зарубежного научного мира. Он возложил решение данной задачи на британское МВД и Министерство по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии, порекомендовав ведомствам заниматься этой работой в тесном сотрудничестве с научным сообществом. "Великобритания гордится своей историей новаторских разработок, - отметил премьер. - Нашим ученым, находящимся на передовых рубежах, следует гордиться тем, что они идут по стопам таких титанов, как [математик] Ада Лавлейс и нобелевские лауреаты [молекулярный биолог] Фрэнсис Крик и [физик-теоретик] Питер Хиггс". Однако Лондону необходимо "поддерживать не только кадровый потенциал", но и привлекать лучших ученых, добавил Джонсон.

Великобритания обязана покинуть ЕС к 31 января 2020 года. Это крайний срок третьей отсрочки, которую предоставил Брюссель Лондону. В соответствии с базовыми документами Евросоюза, Великобритания должна была покинуть сообщество еще 29 марта 2019 года, то есть ровно через два года после подачи в Европейский совет письменного уведомления о намерении выйти из ЕС. Переходный период намечено завершить 31 декабря 2020 года, и он не будет продлеваться вне зависимости от итогов торговых переговоров с ЕС.

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