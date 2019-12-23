Премьер Франции проведет новые переговоры с профсоюзами 7 января

23 декабря 2019 23:13 (UTC+04:00)

Новые переговоры между премьер-министром Франции Эдуаром Филиппом и лидерами профсоюзных организаций для выхода из кризиса, связанного с реформой пенсионной системы страны, пройдут 7 января. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает в понедельник телеканал BFMTV.

Главной темой дискуссии станет критерий сложности той или иной профессии и, как следствие, присвоение определенных льгот. Также власти планируют внести ясность по вопросу поддержки людей предпенсионного возраста. С 7 по 17 января верховный комиссар по вопросам пенсионной реформы Франции Лоран Петрашевский проведет двусторонние встречи с представителями синдикатов. 13 января министр образования Франции Жан-Мишель Бланкер намерен отдельно обсудить с профсоюзами условия выхода на пенсию в сфере образования.

Новый раунд переговоров начнется за два дня до новой массовой забастовки, к которой призвали присоединиться 9 января ведущие профсоюзы страны. В то время, как представители транспортной отрасли и ряда отдельных не связанных с ней профессий проводят стачку на ежедневной основе, большинство французов участвуют в общенациональных акциях против пенсионной реформы лишь в специально объявленные профсоюзами дни. В то время, как на протяжении уже двух недель большинство междугородных железнодорожных линий загружены лишь на 30%, Парижская национальная опера в свою очередь сообщила, что регулярные забастовки артистов привели к отмене 45 спектаклей и убыткам в €8 млн.

Серия забастовок по призыву французских профсоюзов началась во Франции 5 декабря. В манифестациях принимают участие работники транспорта, врачи, учителя, адвокаты, пожарные и представители многих других профессий, недовольные предстоящей реформой пенсионной системы. Среди главных причин для недовольства французов - решение властей отменить особые пенсионные тарифы для нескольких десятков категорий граждан, а также намерение повысить до 64 лет возраст, по достижении которого человеку положены выплаты в полном размере (сейчас при должной выслуге лет он составляет 62 года). Представители профсоюзов заявили, что такие намеченные властями меры не отвечают их требованиям, пообещав продолжать забастовку, несмотря на предстоящие Рождество и Новый год.

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