При ремонте здания британской разведки MI-6 пропали секретные документы

После ремонта в штаб-квартире британской разведки МИ-6 в Лондоне пропали документы, в которых подробно описывается планировка здания и системы его безопасности. Об исчезновении важных бумаг сообщили CNN и The Sun, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

«Потерять такие деликатные документы было крайне безответственно. Эти документы были на вес золота для вражеских агентов и террористов», — цитирует The Sun неназванный источник.

По данным СМИ, конфиденциальные бумаги должны были храниться в специальной защищенной комнате, к которой был доступ только у нескольких руководителей ремонтных работ. Некоторые документы после завершения работ так и не нашли.

CNN уточняет, что речь идет о документах, которые принадлежали подрядчику, а не британским властям. Журналисты издания обратились за комментарием в МИД Великобритании, однако там отказались обсуждать эту тему.

Ремонтными работами занималась компания Balfour Beatty — крупнейшая строительная группа Соединенного Королевства. После инцидента контракт с Balfour Beatty был расторгнут, уточняет The Sun.

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