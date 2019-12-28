Полиция разогнала оставшихся участников манифестации в Париже

Последние участники субботнего протестного марша представителей профсоюзов и движения "желтых жилетов" покидают площадь Шатле, расположенную на границе I и IV округов французской столицы. Прямую трансляцию с места событий ведет телеканал BFM, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

После столкновений между полицией и группами агрессивных демонстрантов близ выставочного центра имени Жоржа Помпиду многие манифестанты все же вышли на площадь, которая была заявлена как конечный пункт шествия, и начали стоячую демонстрацию. Спустя примерно час полицейские приступили к разгону оставшихся участников акции, которые не пожелали добровольно освободить общественное пространство. Согласно кадрам с места событий, несколько человек пострадали в ходе стычек со стражами порядка, лежащим и сидящим на земле людям оказали первую помощь волонтеры.

Прежде чем влиться в марш профсоюзных объединений, "желтые жилеты" организовали собственное шествие от площади Биржи до Северного вокзала, в ходе которого были зафиксированы локальные стычки со стражами порядка в оцеплении. В ходе одного из таких споров, завершившегося применением со стороны полиции перцового баллончика, пострадал известный представитель протестного движения Жером Родригез, который после этого сделал несколько резких заявлений для СМИ. Префектура столичной полиции, впрочем, оперативно выпустила собственное заявление, в котором возложила вину за разжигание конфликта на демонстрантов, отклонившихся от согласованного маршрута.

Данная, 59-я по счету, субботняя акция протеста с участием "желтых жилетов" стала последней в уходящем году. Профсоюзные организации также не планируют никаких массовых собраний до Нового года, ближайший день очередной "всеобщей забастовки" предварительно заявлен на 9 января. Вместе с тем 7 января лидеры профсоюзов начнут многодневную серию переговоров с представителями правительства страны по вопросу изменения условий пенсионной реформы, из-за которой и начались народные волнения. Среди главных причин для недовольства французов - решение властей отменить 42 особых пенсионных тарифа для различных категорий граждан, а также намерение повысить до 64 лет возраст, с которого пенсия будет выплачиваться в полном объеме.

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