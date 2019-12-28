Полиция задержала трех человек во время демонстраций в Париже

28 декабря 2019 22:54 (UTC+04:00)

Французская полиция задержала трех человек во время парижских демонстраций, сообщила столичная префектура полиции, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Двадцать восьмого декабря в 17.30 полиция произвела три задержания за бросание предметов в сторону сотрудников правопорядка во время парижских демонстраций днем", - сообщила префектура в Twitter.

В субботу во французской столице проходят акции протеста против предложенной властями пенсионной реформы и шествие сторонников движения "желтых жилетов". Некоторые участники акций настроены крайне агрессивно, полиция уже была вынуждена применить слезоточивый газ для усмирения хулиганов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Полиция разогнала оставшихся участников манифестации в Париже
Европа 28 декабря 21:12
В Париже "желтые жилеты" вышли на последнюю в 2019 году акцию протеста
Европа 28 декабря 16:20
Хуситы обвинили Францию в причастности к обстрелу рынка в Йемене
В мире 26 декабря 07:44
Во Франции неизвестные в масках открыли стрельбу на улице
Европа 26 декабря 03:20
Настоятель Нотр-Дама допустил, что собор не удастся полностью восстановить
Европа 26 декабря 02:13
Во Франции более 20 человек отравились угарным газом во время рождественской мессы
Европа 25 декабря 21:07
Лента новостей
Миллионы за пост: назван самый дорогой Instagram-блогер этого года
В мире 00:01
В Египте более двадцати человек погибли в ДТП
Другие страны 28 декабря 23:43
Огтай Гюльалыев открыл глаза
Общество 28 декабря 23:21
Республиканской научно-технической библиотеке присвоен "республиканский" статус
Общество 28 декабря 23:05
Генсек ООН осудил теракт в Сомали
Другие страны 28 декабря 22:17
Семья из четырех человек погибли при пожаре в России
Россия 28 декабря 21:59
В Луизиане пять человек погибли при крушении самолета (Обновлено)
США 28 декабря 21:41
Парламент Турции может обсудить мандат по Ливии уже второго января
Турция 28 декабря 21:36
Полиция разогнала оставшихся участников манифестации в Париже
Европа 28 декабря 21:12