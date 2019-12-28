Полиция задержала трех человек во время демонстраций в Париже

Французская полиция задержала трех человек во время парижских демонстраций, сообщила столичная префектура полиции, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
"Двадцать восьмого декабря в 17.30 полиция произвела три задержания за бросание предметов в сторону сотрудников правопорядка во время парижских демонстраций днем", - сообщила префектура в Twitter.
В субботу во французской столице проходят акции протеста против предложенной властями пенсионной реформы и шествие сторонников движения "желтых жилетов". Некоторые участники акций настроены крайне агрессивно, полиция уже была вынуждена применить слезоточивый газ для усмирения хулиганов.
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