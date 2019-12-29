МИД Франции выразил соболезнования в связи с терактом в Могадишо

29 декабря 2019 02:14 (UTC+04:00)

Министерство иностранных дел Франции осудило теракт в столице Сомали Могадишо, а также направило соболезнования близким погибших в результате взрыва. Соответствующее заявление внешнеполитическое ведомство распространило в субботу вечером, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Франция решительно осуждает нападение, которое сегодня привело к гибели множества людей в Могадишо, - говорится в коротком послании в Twitter министерства - Она выражает свои соболезнования семьям погибших и поддерживает сомалийцев на пути борьбы с терроризмом".

Начиненный взрывчаткой грузовик был подорван террористом-смертником, сообщил офицер полиции Ахмед Башир. Подрыв грузовика произошел на юго-западном КПП, который является одним из крупнейших в Могадишо. Террорист направил транспортное средство на офис, где происходит сбор дорожной платы и оформление документов.

Как сообщило агентство Reuters, погибли по меньшей мере 90 человек, еще столько же получили ранения. Министерство иностранных дел Турции подтвердило, что среди погибших есть два турецких гражданина. Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрыв, однако, как подчеркивает британская радиостанция Би-би-си, в Могадишо остается мало сомнений в том, что террористический акт подготовлен структурами радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб".

"Аш-Шабаб" была создана на территории Сомали в 2004 году. В феврале 2012 года лидер "Аш-Шабаб" объявил о присоединении боевиков к группировке "Аль-Каида". Общая численность "Аш-Шабаб", по разным оценкам, составляет от 3 тыс. до 10 тыс. боевиков.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Полиция задержала трех человек во время демонстраций в Париже
Европа 28 декабря 22:54
Генсек ООН осудил теракт в Сомали
Другие страны 28 декабря 22:17
В Париже "желтые жилеты" вышли на последнюю в 2019 году акцию протеста
Европа 28 декабря 16:20
В столице Сомали прогремел взрыв
Другие страны 28 декабря 12:07
Хуситы обвинили Францию в причастности к обстрелу рынка в Йемене
В мире 26 декабря 07:44
Во Франции неизвестные в масках открыли стрельбу на улице
Европа 26 декабря 03:20
Лента новостей
Жардим покинул пост главного тренера футбольного клуба "Монако"
Спорт 03:03
В Турции произошло землетрясение
Турция 02:39
Шесть человек погибли при нападении неизвестных преступников на АЗС в Мексике
Другие страны 01:41
Иванка Трамп допустила, что может оставить пост после выборов 2020 года
США 01:15
ВС Ирана объявили о намерении проводить совместные учения с Россией и Китаем
Политика 00:54
В Великобритании случайно опубликовали адреса тысячи лауреатов королевских наград
Европа 00:25
Миллионы за пост: назван самый дорогой Instagram-блогер этого года
В мире 00:01
В Египте более двадцати человек погибли в ДТП
Другие страны 28 декабря 23:43
Огтай Гюльалыев открыл глаза
Общество 28 декабря 23:21