Британские спецслужбы не возражают против участия Huawei в создании сетей 5G

Главы британских спецслужб не возражают против участия китайской корпорации Huawei в создании неключевых элементов системы мобильной связи пятого поколения (5G) на территории Соединенного Королевства. Об этом со ссылкой на источники в британских органах безопасности сообщила в воскресенье газета Mail On Sunday, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По сведениям издания, вопрос об использовании оборудования Huawei при развертывании 5G в Великобритании будет обсуждаться в середине января на заседании британского Совета безопасности под председательством премьер-министра Бориса Джонсона.

Британские СМИ ранее сообщали, что дискуссии по этому вопросу уже велись на апрельском заседании совета, когда главой правительства страны была еще Тереза Мэй. Тогда окончательное решение принято не было, однако газета Daily Telegraph писала, что у Мэй и большинства членов совета не было возражений против того, чтобы предоставить Huawei ограниченный доступ к национальной телекоммуникационной системе, разрешив поставки антенн и других элементов неключевой инфраструктуры 5G. Тем не менее, по данным издания, с этой позицией не согласились четверо членов кабинета Мэй, включая глав МВД, Минобороны и МИД.

Ситуация была осложнена позицией США, неоднократно заявлявших, что сотрудничество Великобритании с Huawei будет препятствовать обмену разведывательной информацией между двумя странами. По словам источника Mail On Sunday в британском правительстве, "решение сейчас носит чисто политический характер". Лондон будет вынужден выбрать между осложнением отношений с Вашингтоном на фоне предстоящих переговоров о заключении соглашения о свободной торговле между королевством и США, и технологическим отставанием из-за задержки внедрения передового телекоммуникационного стандарта.

Британское правительство планировало заключить с Huawei контракт на поставку оборудования для сетей 5G, однако после того, как компания оказалась в центре скандала, связанного с обвинениями в техническим шпионаже и сборе секретных данных с помощью своего оборудования, власти Соединенного Королевства решили взять паузу в этом вопросе.

Huawei была основана в 1987 году. Она производит телекоммуникационное оборудование, а также потребительские устройства, смартфоны. Продукты и сервисы компании доступны более чем в 170 государствах. Китайская корпорация оказалась под угрозой экономических санкций на мировом уровне после того, как Австралия и США заявили о том, что использование ее оборудования создают угрозу безопасности стран, где оно применяется. Компания отрицает все обвинения в шпионаже и похищении данных.

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