Около 170 авиарейсов отменены в Германии из-за забастовки

Авиакомпания Germanwings отменила в понедельник порядка 170 рейсов из-за забастовки бортпроводников. Об этом сообщило агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сначала компания отменила 35 рейсов, затем 54, теперь 170. Это означает, что Germanwings смогут выполнить только 7% запланированных полетов", - приводит агентство слова представителя профсоюза. Стачка, как предполагается, продлится с 30 декабря до 2 января.

Germanwings является дочерним предприятием Lufthansa. Конфликт между UFO и Lufthansa продолжается уже несколько лет. Профсоюз требует увеличения зарплаты и улучшения условий труда для бортпроводников.

В ноябре из-за акции протеста, к которой призвал UFO, были отменены около 1,5 тыс. рейсов. Забастовка затронула около 200 тыс. пассажиров.

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