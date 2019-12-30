В испанской церкви во время праздника прогремел взрыв на колокольне

30 декабря 2019 17:07 (UTC+04:00)

Несколько человек пострадали в результате взрыва в колокольне церкви в муниципалитете Сентельес, по предварительным данным, взорвался порох. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пожарная служба в Twitter.

По информации пожарных, пострадали четырнадцать человек – они получили ожоги различной степени тяжести. Структура колокольни не пострадала.

На месте ЧП отправлены десять карет скорой помощи и два вертолета, сообщает служба скорой помощи женералитета Каталонии в Twitter.

В понедельник в муниципалитете отмечают праздник сосны.

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