В испанской церкви во время праздника прогремел взрыв на колокольне

Несколько человек пострадали в результате взрыва в колокольне церкви в муниципалитете Сентельес, по предварительным данным, взорвался порох. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пожарная служба в Twitter.

По информации пожарных, пострадали четырнадцать человек – они получили ожоги различной степени тяжести. Структура колокольни не пострадала.

На месте ЧП отправлены десять карет скорой помощи и два вертолета, сообщает служба скорой помощи женералитета Каталонии в Twitter.

В понедельник в муниципалитете отмечают праздник сосны.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.