"Рома" готова выкупить футболиста Смоллинга у "Манчестер Юнайтед" за €15 млн

31 декабря 2019 01:17 (UTC+04:00)

Футбольный клуб "Рома" намерен выкупить контракт защитника "Манчестер Юнайтед" Криса Смоллинга по окончании его аренды в итальянской команде, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Аренда Смоллинга рассчитана до конца нынешнего сезона. По информации издания, "Рома" готова предложить за футболиста €15 млн и €3 млн бонусами. Римская команда хочет подписать пятилетний контракт с английским защитником. При этом "Манчестер Юнайтед" рассчитывает получить за защитника не менее €20 млн.

В нынешнем сезоне Смоллинг провел 12 игр в чемпионате Италии, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу. Помимо этого, он принял участие в трех играх Лиги Европы, где результативными действиями не отметился.

"Рома" находится на четвертом месте в чемпионате Италии, набрав после 17 игр 35 очков. В следующем туре римский клуб 5 января на своей арене примет "Торино".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
"Манчестер Юнайтед" и "Эвертон" сыграли вничью в матче чемпионата Англии
Спорт 15 декабря 20:50
Умер олимпийский чемпион 1956 года в составе сборной СССР по футболу Юрий Беляев
Россия 15 декабря 01:32
"Манчестер Юнайтед" победил "Манчестер Сити" в матче чемпионата Англии
Спорт 8 декабря 00:02
"Манчестер Юнайтед" заключил сделку с китайским интернет-гигантом Alibaba
Китай 6 декабря 18:10
В заключительном туре отбора ЧЕ-2020 по футболу сборная Албании уступила французам
Европа 18 ноября 02:30
"Манчестер Юнайтед" отобрал у "Ливерпуля" первые очки в чемпионате Англии по футболу
Спорт 20 октября 22:13
Лента новостей
Претендент на пост президента США Берни Сандерс оправился от инфаркта
США 02:21
Посол США в Багдаде будет вызван в МИД в связи с американскими ударами в Ираке
Арабские страны 01:56
Макрон в новогоднем обращении поддержит пенсионную реформу вопреки требованиям профсоюзов
Европа 01:35
В Болгарии произошло землетрясение магнитудой 4,5
Европа 01:01
Советник Трампа заявил о намерении США не допустить отношения к ним "как к копилке"
США 00:45
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Днем солидарности азербайджанцев мира и с наступающим Новым Годом
Политика 00:26
Сегодня - День солидарности азербайджанцев всего мира
Политика 00:01
Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в праздничном веселье в Центре реабилитации для детей с синдромом аутизма (ФОТО)
Политика 30 декабря 23:57
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан свято чтит память погибших в Великой Отечественной войне
Политика 30 декабря 23:45