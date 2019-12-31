В Болгарии произошло землетрясение магнитудой 4,5

31 декабря 2019 01:01 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на западе Болгарии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение было зафиксировано в 18.01 по времени UTC. Эпицентр подземных толчков располагался в 37 километрах к северо-востоку от города Благоевград и в 60 километрах к югу от болгарской столицы. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
У побережья Канады произошло землетрясение магнитудой 6,3
Другие страны 25 декабря 08:38
В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 6,0
Другие страны 25 декабря 00:30
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Экваториальной Гвинеи
Другие страны 19 декабря 21:02
Консорциум турецких компаний построит в Болгарии железнодорожную линию
Транспорт 17 декабря 14:55
IGB ищет консультанта по экологическому и социальному мониторингу
Энергетика 16 декабря 11:02
Обнародованы планируемые работы по строительству IGB
Энергетика 14 декабря 10:36
Лента новостей
Претендент на пост президента США Берни Сандерс оправился от инфаркта
США 02:21
Посол США в Багдаде будет вызван в МИД в связи с американскими ударами в Ираке
Арабские страны 01:56
Макрон в новогоднем обращении поддержит пенсионную реформу вопреки требованиям профсоюзов
Европа 01:35
"Рома" готова выкупить футболиста Смоллинга у "Манчестер Юнайтед" за €15 млн
Европа 01:17
Советник Трампа заявил о намерении США не допустить отношения к ним "как к копилке"
США 00:45
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Днем солидарности азербайджанцев мира и с наступающим Новым Годом
Политика 00:26
Сегодня - День солидарности азербайджанцев всего мира
Политика 00:01
Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в праздничном веселье в Центре реабилитации для детей с синдромом аутизма (ФОТО)
Политика 30 декабря 23:57
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан свято чтит память погибших в Великой Отечественной войне
Политика 30 декабря 23:45