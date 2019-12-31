В Болгарии произошло землетрясение магнитудой 4,5

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на западе Болгарии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение было зафиксировано в 18.01 по времени UTC. Эпицентр подземных толчков располагался в 37 километрах к северо-востоку от города Благоевград и в 60 километрах к югу от болгарской столицы. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

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