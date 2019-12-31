Помпео рассказал генсеку ООН об ударах США в Сирии и Ираке

Госсекретарь США Майк Помпео обсудил в понедельник с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем ситуацию в Сирии и Ираке в контексте недавних американских ударов, сообщили в госдепе, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее США нанесли удары по пяти объектам движения "Хезболлах" в Ираке и Сирии "в ответ на повторяющиеся атаки "Катаиб Хезболлах" по иракским базам". В Пентагоне пояснили, что эти действия были предприняты как ответ на атаки движения по иракской базе вблизи Киркука, которые привели к смерти гражданина США и ранению четырех американских военнослужащих. США обвиняют Иран в спонсировании "Хезболлах".

"Госсекретарь Помпео обсудил с генеральным секретарем Гутеррешем недавние атаки в Ираке, которые привели к трагической гибели американского гражданина и поставили под угрозу жизни многих других американцев. Госсекретарь повторил, что оборонительные действия, предпринятые в ответ Соединенными Штатами, были направлены на сдерживание Ирана", - говорится в сообщении ведомства.

Помпео "согласился поддерживать тесную связь с генеральным секретарем", добавил госдеп.

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