В Латвии потребовали брать деньги с людей за разговоры на русском

Для русскоговорящих жителей и посетителей Риги следует ввести платные услуги перевода с латышского языка в общественных учреждениях и частных компаниях. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, заявила депутат думы столицы Латвии от Новой консервативной партии Эва Мартужа.

По ее словам, не знающие латышский язык люди должны искать переводчика и платить специалисту десять евро за пять минут, чтобы использовать русский язык.

"Сколько стоит десять минут живого или прямого перевода с латышского на русский язык? Такса — десять евро за пять минут. Время менять старые ошибки и позволить латышам в супермаркетах, во всех общественных учреждениях и частных фирмах ввести такую форму оплаты. Не знаешь язык — ищи переводчика. За работу переводчика нужно платить", — написала она в своем твиттер-аккаунте.

В Латвии один государственный язык — латышский. Русский, который является родным почти для 40 процентов населения, обладает статусом иностранного.

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