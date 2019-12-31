Канцлер Германии Ангела Меркель в новогоднем обращении рассказала о проблеме изменения климата, с которой "столкнутся наши дети и внуки", и других стоящих перед немцами новых вызовах, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Потепление на нашей Земле реально. Оно вызывает угрозу. Оно и кризисы, вызванные глобальным потеплением, спровоцированы человеком. Таким образом, мы должны сделать все возможное, чтобы найти ответ на этот вызов, стоящий перед человечеством. Это все еще возможно. Программа по защите климата, одобренная федеральными правительствами и правительствами земель несколько дней назад, подтверждает это", — заявила Меркель.

Канцлер добавила, что ей известно, что "предусмотренные в ней (правительственной программе) меры заставляют некоторых бояться, что они не справятся, а другим кажутся далеко не достаточными".

"Мне 65 лет, и я нахожусь в возрасте, когда я лично не столкнусь со всеми последствиями изменения климата, которые произошли бы, если бы политики ничего не делали", — заявила Меркель.

"Это наши дети и внуки должны жить с последствиями того, что мы сегодня делаем или от чего воздерживаемся. Вот почему я прилагаю все силы для обеспечения того, чтобы Германия внесла свой вклад — в экологическом, экономическом и социальном плане — в контроль над изменением климата. Только что принятый закон обеспечивает необходимые рамки в буквальном смысле", — объяснила канцлер.

Она призвала сограждан "опираться на то, что всегда делало нас сильными: наши идеи, нашу изобретательность, нашу прилежность и наше упорство, наших мастеров, инженеров и специалистов, наши государственные и общественные структуры, наш образ жизни в семьях и ассоциациях, ценность тех, кто работает, например, в сфере ухода за другими людьми и с другими людьми". По словам Меркель, "ценности Основного закона Германии, в том числе свобода, солидарность и уважение достоинства человека, а также принципы социальной экономики остаются нашим компасом и в следующем десятилетии".

"Это означает, что даже в эпоху цифровых технологий техника должна служить людям, а не наоборот. Человеческое достоинство устанавливает границы, потому что оно неприкосновенно. Это ядро нашей свободной демократии, которая должна наполняться жизнью каждый день", — заявила Меркель.

"Я благодарю женщин и мужчин, которые берут на себя политическую ответственность в нашей стране, особенно в муниципалитетах. Защита их - как и всех в нашей стране - от ненависти, враждебности и насилия, от расизма и антисемитизма - это задача государства, задача, которой федеральное правительство считает для себя особенно важной", — сказала канцлер.

Она напомнила, что в 2020 году Германия отпразднует 30-летие единства, однако "в следующем десятилетии предстоит сделать больше, чем мы думали 30 лет назад". По словам Меркель, цифровизация ежедневно меняет "нашу жизнь во всех областях, в том числе в сфере труда". Необходимо справиться с этими вызовами, так как "все люди должны иметь доступ к образованию, необходимому для этих перемен", считает канцлер.

Она подчеркнула, что необходимо обеспечить "хорошие и надежные рабочие места, а также надежную пенсию" по возрасту для граждан Германии.

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