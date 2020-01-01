Джонсон: новое десятилетие может стать для Британии временем процветания и возможностей

1 января 2020 03:29 (UTC+04:00)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что предстоящее десятилетие положит конец вражде и разногласиям, став для Соединенного Королевства временем процветания и возможностей. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, премьер заявил в традиционном новогоднем телевизионном обращении.

"Говоря "до свидания" 2019 году, мы можем перевернуть страницу с разногласиями, враждебностью и неопределенностью, вызванными Brexit, - сказал Джонсон, обращаясь к британцам. - Мы можем начать новую главу в истории нашей страны, где сплотимся и двинемся вперед вместе, раскрыв потенциал британского народа".

Глава правительства подчеркнул, что первым пунктом в политической повестке дня для него остается выполнение собственного обещания вывести Великобританию из состава ЕС к концу января. После этого правительство направит силы на выполнение приоритетных задач, в том числе развитие национальной системы здравоохранения (NHS) Великобритании, улучшение качества бесплатного образования и повышение уровня безопасности.

Джонсон отметил, что был выбран "премьер-министром для всех", включая тех, кто голосовал за сохранение отношений с евросообществом или не отдал свои голоса за Консервативную партию Великобритании на прошедших 12 декабря 2019 года всеобщих выборах.

"Я знаю, что вы любите нашу страну не меньше, просто потому что решили проголосовать за другую партию или выразили желание остаться в ЕС", - добавил Джонсон. "Давайте же сделаем 2020-е года десятилетием процветания и возможностей", - призвал британский премьер.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Посетитель галереи в Лондоне повредил картину Пикассо стоимостью $26 млн
Европа 31 декабря 2019 20:47
Стало известно, о чем может быть новый фильм о Гарри Поттере
В мире 31 декабря 2019 10:36
Индия может стать третьей экономикой мира
Другие страны 30 декабря 2019 16:44
Британские спецслужбы не возражают против участия Huawei в создании сетей 5G
Европа 29 декабря 2019 16:39
В Великобритании случайно опубликовали адреса тысячи лауреатов королевских наград
Европа 29 декабря 2019 00:25
В Британии коммунальщики нашли на свалке коробку с 15 тысячами фунтов
Европа 28 декабря 2019 19:57
Лента новостей
Названа смертельная опасность неправильного сна
В мире 03:19
Трамп вновь пригрозил последствиями Ирану за нападения на американцев
США 02:45
Ким Чен Ын заявил, что КНДР вскоре представит новое стратегическое вооружение
Другие страны 02:11
МИД Ирана ответил на обвинения США в нападении на посольство в Ираке
Политика 01:45
Баку встретил 2020 год грандиозным фейерверком (ФОТО)
Общество 01:00
Трамп обсудил с и.о. премьера Ирака необходимость защиты объектов США
США 00:56
Президент Ильхам Алиев: Все задачи, поставленные нами перед собой в начале 2019 года, успешно выполнены, Азербайджан успешно шел по пути развития (ВИДЕО)
Политика 00:08
WhatsApp перестанет работать на части устройств
В мире 31 декабря 2019 23:19
США направили дополнительные силы для защиты посольства в Ираке
США 31 декабря 2019 22:58