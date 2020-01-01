Болгария начала получать газ из "Турецкого потока"

1 января 2020 10:09 (UTC+04:00)

Болгария с 1 января начинает получать российский газ из "Турецкого потока", а не через Румынию, это сэкономит стране 81 миллион левов (примерно 41 миллион евро), сообщила болгарская газовая компания "Булгаргаз", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В сообщении компании говорится, что 30 декабря 2019 года было подписано дополнительное соглашение с российской компанией "Газпром экспорт", которое с 1 января 2020 года меняет точку доставки российского природного газа на территорию Болгарии - вместо Негру-Водэ в Румынии это будет Странджа, газ будет поступать с территории Турции.

Достигнутые договоренности отвечают интересам "Булгаргаза" и потребителей природного газа в стране, отмечается в сообщении.

"Финансовые выгоды от изменения пункта доставки оцениваются примерно в 81 миллион левов. Эта экономия обусловлена ​​устранением затрат на доступ и транзит через территорию Румынии в размере около 76 миллионов левов, которые не будут оплачены компанией "Булгаргаз" и болгарским потребителем природного газа", - сообщила компания.

Помимо этого, дополнительная выгода составит 4,6 миллиона левов за счет более низких тарифов, объявленных оператором "Булгартрансгаз" на вход "Странджа" по сравнению с Негру-Водэ.

Компания обещает снижение цены на природный газ в первом квартале 2020 года. Она сообщила также, что продолжает переговоры с ООО "Газпром экспорт" о снижении цены поставок природного газа для страны.

Болгария также заявляла, что готова транспортировать газ в Грецию и Северную Македонию.
Болгария в октябре построила и ввела в строй 11-километровый участок газопровода на границе с Турцией. Турецкая сторона 30 ноября сделала "золотой" сварной шов, соединивший "Турецкий поток" с газопроводом "Балканский поток", который пролегает на болгарской территории.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Официальный запуск газопровода планируется 8 января.

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