Во Франции человек погиб из-за петарды, сообщили СМИ

Один человек погиб, свыше 20 пострадали в результате неосторожного обращения с петардами во время празднования Нового года на северо-востоке Франции, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Издание Dernieres Nouvelles d"Alsace (DNA) ссылается на источник в полиции и указывает, что в городе Агно (департамент Нижний Рейн) при разрыве петарды типа "мортира" скончался человек.

В свою очередь, радиостанция France Bleu Alsace отмечает, что в Страсбурге медики оказали помощь десятерым пострадавших, причем шестерых, в числе которых трое детей, пришлось прооперировать.

При этом в городе Кольмар восемь человек были госпитализированы из-за ранений, "связанных с пиротехническим инцидентом". Радио сообщает, что жители запускали фейерверки и петарды. Одному из пострадавших медики сделали операцию.

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