МИД Германии осудил нападение на посольство США в Багдаде

МИД ФРГ осуждает нападение на посольство США в Багдаде, говорится в заявлении, распространенном ведомством в среду, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
"Мы осуждаем нападения на посольство США в Багдаде. Безопасность и неприкосновенность дипломатических представительств и их персонала относятся к ядру международного порядка, который распространяется на все государства", - говорится в заявлении.
"Мы ожидаем от иракского правительства, что оно возьмет на себя ответственность за безопасность посольств и консульств", - подчеркнули в МИД ФРГ.
В ведомстве отметили, что события в Багдаде "вызывают озабоченность в связи с ситуацией в регионе", и призвали к сохранению стабильности и безопасности в Ираке.
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