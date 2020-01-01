МИД Германии осудил нападение на посольство США в Багдаде

1 января 2020 20:14 (UTC+04:00)

МИД ФРГ осуждает нападение на посольство США в Багдаде, говорится в заявлении, распространенном ведомством в среду, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы осуждаем нападения на посольство США в Багдаде. Безопасность и неприкосновенность дипломатических представительств и их персонала относятся к ядру международного порядка, который распространяется на все государства", - говорится в заявлении.

"Мы ожидаем от иракского правительства, что оно возьмет на себя ответственность за безопасность посольств и консульств", - подчеркнули в МИД ФРГ.

В ведомстве отметили, что события в Багдаде "вызывают озабоченность в связи с ситуацией в регионе", и призвали к сохранению стабильности и безопасности в Ираке.

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