Курц объявил о создании правительства Австрии в коалиции с "Зелеными"

Консервативная Австрийская народная партия (АНП) сформирует коалиционное правительство Австрии в партнерстве с партией "Зеленые". Об этом сообщил в среду председатель АНП Себастьян Курц. Он после победы его партии на парламентских выборах осенью 2019 года получил мандат на формирование кабинета министров страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Обе политические силы с 11 ноября 2019 года вели переговоры о создании совместного кабинета министров. Австрийская партия свободы (АПС) не стала вступать в коалиционные переговоры с АНП из-за неутешительных итогов выборов. Социал-демократическая партия Австрии (СДПА) и "Новая Австрия" не рассматривались Курцем в качестве партнеров по правительству из-за фундаментальных разногласий.

"Я рад сообщить, что нам [с "Зелеными"] удалось добиться результата [договориться о правительстве]. Утром мы сможем вам представить программу нашего правительства", - сказал Курц на пресс-конференции в Вене после официального завершения коалиционных переговоров с "Зелеными". Как добавил лидер "Зеленых" Вернер Коглер, обе политические силы были избраны на выборах, чтобы взять на себя ответственность за будущее Австрии.

В результате формирования нового правительства лидер АНП Себастьян Курц станет канцлером Австрии, лидер "Зеленых" Вернер Коглер - вице-канцлером. Как ожидается, партнеры по коалиции представят 2 января рабочую программу на предстоящие годы и официально объявят имена министров. Затем пройдет федеральный съезд "Зеленых", который должен одобрить участие партии в правительственной коалиции с АНП. Первый в истории Австрии кабинет министров АНП с участием партии "Зеленые" планируется привести к присяге 7 января 2020 года.

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