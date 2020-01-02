В ДТП рядом с Хитроу погибли трое бортпроводников British Airways

Три человека, погибших в новогоднюю ночь в ДТП, произошедшем рядом с лондонским аэропортом Хитроу, были бортпроводниками авиакомпании British Airways. Об этом сообщила в среду пресс-служба авиаперевозчика, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы были глубоко опечалены, узнав о гибели наших коллег в ДТП. Наши мысли - с их родными и друзьями, которым мы оказываем поддержку в это тяжелое для них время", - говорится в распространенном компанией заявлении.

Ранее полиция графства Суррей сообщила о том, что в ночь на 1 января на территории населенного пункта Стенуэлл, граничащего с аэропортом Хитроу, столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Двое молодых мужчин и 20-летняя женщина, находившиеся в легковушке, погибли на месте. Еще один пассажир - 25-летняя женщина - доставлена в больницу. Ее состояние оценивается как тяжелое.

По данным СМИ, погибшие были друзьями, собиравшимися вместе провести новогоднюю ночь.

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