Название "Голландия" официально перестало существовать

2 января 2020 07:08 (UTC+04:00)

Название "Голландия" с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды, сообщает радиостанция NOS, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Теперь местные власти, вузы, частные компании и печатные издания должны использовать название "Нидерланды". Правительство считает, что такая мера позволит стране избавиться от образа места, связанного с наркотиками и проституцией.

Власти страны также полагают, что данное решение перераспределит туристический поток, поскольку сегодня большинство туристов посещают именно историческую Голландию - Амстердам, Харлем и Гаагу - и эти города не справляются с наплывом посетителей.

Реформа названия страны обойдется бюджету королевства в 200 тысяч евро.

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