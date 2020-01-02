Премьер Чехии сообщил об увеличении инвестиций в модернизацию армии

2 января 2020 09:17 (UTC+04:00)

Чешские власти проводят массовую модернизацию Вооруженных сил (ВС) страны и увеличивают их финансирование. Об этом заявил в среду премьер-министр Андрей Бабиш, подчеркнув, что вооружение ВС республики улучшается, а численность личного состава растет, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы проводим массивные инвестиции в модернизацию армии, - подчеркнул Бабиш в новогоднем обращении к согражданам, которое транслировали местные телеканалы и радиостанции. - Поэтому мы повысили [расходные статьи] бюджета Минобороны на 75 млрд крон (примерно €2,8 млрд). Численность военнослужащих в [национальных ВС] возросла до 25,5 тыс. Мы [в деле модернизации ВС] на два года опережаем прежние планы".

Бабиш подчеркнул, что чешская армия отказывается от военной техники советского и российского производства и покупает ее современные образцы на Западе. "От российской [военной техники] мы избавляемся. Покупаем современные радары израильского производства и американские вертолеты", - сказал премьер.

По его словам, главным приоритетом для властей является безопасность жителей республики. Он выделил растущие успехи национальной экономики, значительную государственную поддержку социальных программ и гуманитарных проектов.

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