Bild: Лишь 20 вертолетов Бундесвера из 152 готовы к полетам

Лишь 20 вертолетов Вооруженных сил Германии из 152 пригодны к полетам, это отрицательно влияет на план подготовки новых пилотов. Об этом сообщила в четверг газета Bild со ссылкой на конфиденциальный доклад Бундесвера, передает Trend co ссылкой на ТАСС.

По данным издания, в эксплуатационной готовности находятся лишь восемь вертолетов Tiger из 53, а также 12 транспортных вертолетов NH90 из 99. Причина кроется в том, что своевременный технический осмотр не успевает произвести компания Airbus Helicopters Deutschland.

"Катастрофическая ситуация с готовностью Tiger сказывается на подготовке пилотов. Допускать такое состояние безответственно", - заявил представитель фракции "зеленых" в Бундестаге Тобиас Линднер.

Как отмечает неназванный эксперт, ответственность за ситуацию лежит в том числе и на ВС ФРГ.

Информация о плохом состоянии материально-технической базы немецкой армии появляется регулярно. К примеру, газета Rheinische Post в 2018 году распространила информацию о том, что вооруженные силы не располагают нужным количеством бронежилетов, палаток, а также наборов зимней формы, которые необходимы для выполнения задач передовой группой НАТО "Острие копья" (Spearhead forces).

Die Welt писала, что немецкой армии не хватало боеспособных танков для операций в составе "Острия копья". Согласно изданию, в 9-й танковой бригаде в прошлом году на ходу было только 9 из 44 танков типа Leopard 2 и 3 из 14 гусеничных бронемашин пехоты Marder. Причинами плачевного состояния, по данным газеты, были нехватка запчастей и чрезмерные затраты на техобслуживание.

В свою очередь генеральный инспектор Бундесвера Эберхард Цорн в январе 2019 года сказал, что дефицит кадрового состава армии ФРГ составляет от 12 до 15%. В августе 2019 года уполномоченный парламента по вопросам обороны Ханс-Петер Бартельс подверг критике флот Германии. По его словам, еще никогда ВМФ страны "не был меньше, чем сейчас".

Также в августе сообщалось, что 42% летчиков ВВС ФРГ недостаточно времени проводят в воздухе, нарушая тем самым предписания НАТО. Альянс рекомендует летчикам практиковаться 180 часов в год. В Германии норму выполняют лишь 58% - 512 военнослужащих из 875. Причина, по версии издания, заключается в нехватке летательных средств.

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