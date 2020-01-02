Два человека выпали за борт грузового судна в Норвежском море

2 января 2020 18:26 (UTC+04:00)

Два человека оказались в четверг за бортом грузового судна в Норвежском море. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает Норвежское телеграфное бюро.

По информации газеты Verdens Gang, судно Stara Planina, зарегистрированное на Мальте, направлялось из Мурманска в румынский порт Констанца.

Инцидент произошел в 400 км к юго-западу от города Будё. Спасательные службы Норвегии направили на место два вертолета для поисков оказавшихся за бортом людей. На море в районе происшествия шторм, высота волн достигает восьми метров.

Точные обстоятельства произошедшего неизвестны. По информации норвежской стороны, выпавшие за борт работали на палубе. Экипаж сбросил в воду спасательные жилеты, но не знает, смогли ли они их подобрать.

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