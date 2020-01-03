В Испании задержали нигерийку, выдававшую себя за главу органа ООН

3 января 2020 02:50 (UTC+04:00)

Нигерийка, выдававшая себя за главу представительства "ООН-женщины" (орган Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин) в Испании, задержана Национальной полицией, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Сотрудники Национальной полиции задержали гражданку Испании нигерийского происхождения в Дении (провинция Аликанте, автономное сообщество Валенсия), говорится в сообщении Национальной полиции.

Давая интервью СМИ и выступая на конференциях, она представлялась как председатель представительства "ООН-женщины" в Испании и президент Национального испанского комитета "ООН - женщины". Задержанная собирала деньги на цели, якобы связанные с защитой прав женщин, а также предлагала пройти курсы судебных экспертов в интернете.

С требованием провести расследование о ее деятельности обратилась сама организация "ООН – женщины". Организация также напрямую потребовала у нигерийки прекратить мошенническую деятельность, выполнить эти требования она отказалась.

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