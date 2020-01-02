Несколько компаний в Нидерландах получили посылки со взрывчаткой

2 января 2020 23:21 (UTC+04:00)

Несколько компаний, базирующихся в Амстердаме, Утрехте и Роттердаме, получили за последние несколько дней посылки со взрывчаткой. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в четверг голландская полиция.

По данным правоохранительных органов, посылки поступили в отель и на заправку в Амстердаме, в агентство недвижимости в Роттердаме и компанию, занимающуюся продажей автомобилей в Роттердаме. "Ни в одном из случаев ущерб не был нанесен, поскольку взрывчатка не сдетонировала", - подчеркнули блюстители порядка.

По мнению полиции, за отправку всех посылок несет ответственность одно лицо. Личность пока не установлена.

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