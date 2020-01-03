Госадвокатура Испании просит суд приостановить действие ордера на арест Пучдемона

Государственная адвокатура Испании просит Верховный суд (ВС) приостановить действие выданных ранее ордеров на арест бежавших из страны бывших членов каталонского правительства Карлеса Пучдемона и Антони Комина. Об этом, как передает Trend со сcылкой на ТАСС, сообщило в пятницу агентство EFE.

Государственная адвокатура - ведомство, которое зависит от правительства через министерство юстиции. Оно считает, что нужно приостановить ордера до тех пор, пока Европарламент (ЕП) не лишит политиков депутатской неприкосновенности. Адвокатура призывает суд направить соответствующий запрос в ЕП как можно скорее.

ВС Испании ранее дал сторонам, вовлеченным в судебный процесс, время на то, чтобы изложить свои позиции по делу Пучдемона и Комина. Решение ВС последовало за постановлением Европейского суда юстиции в Люксембурге, согласно которому бывший замглавы правительства Каталонии Ориол Жункерас, приговоренный в октябре к 13 годам тюрьмы, имеет депутатскую неприкосновенность, так как является членом Европарламента.

Пучдемон и Комин получили места в ЕП от коалиции "Свободные для Европы" по итогам выборов 26 мая прошлого года. Тем не менее ЦИК Испании не включил их имена в окончательный список избранных в ЕП испанских депутатов, который был направлен в Брюссель. Пучдемон и Комин не явились в Испанию для того, чтобы принести присягу в качестве парламентариев. Они бежали из Испании в Бельгию в 2017 году после проведения незаконного референдума о независимости Каталонии.

Как сообщил в четверг телеканал RTBF, бельгийский суд принял решение прекратить дело об экстрадиции Пучдемона в Испанию, признав его депутатскую неприкосновенность.

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