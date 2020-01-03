ЦИК Испании решил лишить лидера Каталонии права занимать госдолжности

3 января 2020 22:09 (UTC+04:00)

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Испании решила лишить главу правительства Каталонии Кима Торру права занимать государственные должности. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в пятницу газета El Pais.

Решение ЦИК последовало после того, как 19 декабря Высший суд Каталонии постановил лишить лидера автономии права занимать госдолжности в течение 18 месяцев. Вердикт регионального суда подлежит обжалованию в Верховном суде (ВС) Испании, и глава кабмина Каталонии уже подтвердил, что собирается подать апелляцию в ВС. Предполагалось, что до тех пор, пока не будет оглашено окончательного решения, Торра и дальше может занимать свой пост.

Тем не менее консервативная Народная партия и центристская "Граждане" обратились в ЦИК с просьбой, чтобы в соответствии с решением суда Каталонии Торра был лишен места в каталонском парламенте. Это автоматически означает отстранение от должности главы правительства региона. Устав автономии предусматривает наличие статуса регионального депутата в качестве требования для того, кто занимает пост каталонского лидера.

Дело, по которому проходил Торра, связано с неповиновением решению ЦИК Испании в преддверии выборов в стране.

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