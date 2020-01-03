ЦИК Испании решил лишить лидера Каталонии права занимать госдолжности

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Испании решила лишить главу правительства Каталонии Кима Торру права занимать государственные должности. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в пятницу газета El Pais.

Решение ЦИК последовало после того, как 19 декабря Высший суд Каталонии постановил лишить лидера автономии права занимать госдолжности в течение 18 месяцев. Вердикт регионального суда подлежит обжалованию в Верховном суде (ВС) Испании, и глава кабмина Каталонии уже подтвердил, что собирается подать апелляцию в ВС. Предполагалось, что до тех пор, пока не будет оглашено окончательного решения, Торра и дальше может занимать свой пост.

Тем не менее консервативная Народная партия и центристская "Граждане" обратились в ЦИК с просьбой, чтобы в соответствии с решением суда Каталонии Торра был лишен места в каталонском парламенте. Это автоматически означает отстранение от должности главы правительства региона. Устав автономии предусматривает наличие статуса регионального депутата в качестве требования для того, кто занимает пост каталонского лидера.

Дело, по которому проходил Торра, связано с неповиновением решению ЦИК Испании в преддверии выборов в стране.

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