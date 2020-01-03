Около 100 человек провели час на сломавшемся подъемнике на финском лыжном курорте

3 января 2020 23:49 (UTC+04:00)

Порядка 100 человек в пятницу провели около часа в ожидании эвакуации с вышедшего из строя подъемника на горнолыжном курорте Саариселькя на севере Финляндии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Остановка подъемника была вызвана технической неполадкой. По данным спасателей, его удалось запустить в обратном направлении и эвакуировать с него людей. Пострадавших в ходе инцидента нет.

Саариселькя является самым северным лыжным курортом Европы и популярным местом для зимнего туризма.

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