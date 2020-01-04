Aкробат упал с 10-метровой высоты во время представления в Амстердаме

Артист-акробат упал с 10-метровой высоты во время представления в театре "Карре" в Амстердаме. Об этом сообщила в пятницу Нидерландская телерадиовещательная корпорация, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным телеканала, инцидент произошел во время номера под названием "Небесные ангелы" с участием двух акробатов.

По словам очевидцев, после падения акробат лежал на полу без сознания. О его состоянии на данный момент ничего не сообщается.

Сразу после инцидента вся публика была выведена из зала, а выступление отменено.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.