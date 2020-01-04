Парламент Северной Македонии утвердил состав временного правительства в преддверии выборов

Парламент Северной Македонии одобрил в пятницу состав временного технического правительства, предложенный новым премьер-министром страны Оливером Спасовски в преддверии предстоящих в апреле досрочных парламентских выборов. За новый состав кабинета проголосовал 101 из 120 депутатов Собрания Северной Македонии - однопалатного парламента страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам главы технического правительства Оливера Спасовски, сейчас Республика Северная Македония находится "на исключительно важном этапе". "Это время, когда должны быть организованы честные и демократические выборы, а также завершены процессы присоединения к НАТО и ЕС", - отметил Спасовски в ходе выступления в здании Собрания. Он также высоко оценил работу предыдущего кабинета.

При этом Спасовски выразил надежду на то, что именно временное правительство ратифицирует протокол о вступлении республики в НАТО. "Вступив в НАТО, мы выполним 50% стратегических планов нашего государства", - подчеркнул он.

По его словам, среди первостепенных задач нового кабинета министров по-прежнему останутся реформы правосудия, борьба с коррупцией и организованным криминалом, укрепление принципов верховенства права с целью скорейшей реализации планов евроатлантической интеграции, а также вступления в Европейский союз.

Временное техническое правительство, согласно закону, будет находиться у власти в течение 100 дней до формирования нового кабинета министров по итогам парламентских выборов, запланированных на 12 апреля.

Изначально проведение парламентских выборов в стране планировалось на конец 2020 года. В связи с возможным недовольством со стороны граждан решением ЕС отложить дату открытия переговоров с Северной Македонией о вступлении в сообщество предыдущий премьер Зоран Заев предложил рассмотреть вопрос о досрочных выборах, в ходе которых граждане смогут подтвердить свое доверие правительству.

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