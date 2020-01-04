МИД Британии советует гражданам не ездить в Ирак и Иран

МИД Великобритании рекомендует подданным королевства воздержаться от поездок в Ирак и Иран в связи с повышенной напряженностью в регионе, вызванной убийством иранского генерала Касема Сулеймани. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, распространенном в субботу.

В связи с убийством иранского генерала Сулеймани, напряженность в регионе возросла, поэтому британцам следует воздержаться от всех поездок в Ирак и Иран, отметили в МИД.

"Мы настоятельно призываем подданных Британии в регионе сохранять бдительность и внимательно следить за средствами массовой информации", - говорится в заявлении.

"Первая задача правительства (Соединенного Королевства) - обеспечить безопасность британцев. Учитывая повышенную напряженность в регионе, МИД теперь рекомендует людям не ездить в Ирак и тщательно обдумывать, насколько важно ехать в Иран", - приводятся в заявлении слова министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба.

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