Антитеррористическая прокуратура ведет расследование нападения на людей в пригороде Парижа

4 января 2020 23:47 (UTC+04:00)

Национальная прокуратура по делам о терроризме Франции присоединилась к расследованию нападения на прохожих, совершенного мужчиной в пятницу в пригороде Парижа. Об этом говорится в распространенном в субботу коммюнике ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Серьезные психические расстройства человека, совершившего нападение, были доказаны, в то же время расследование последних часов позволило установить характеристики, указывающие на его радикализацию, а также организованную подготовку к этому акту", - указывается в заявлении.

Нападение на прохожих было совершено в пятницу днем 22-летним мужчиной по имени Натан в парке, расположенном рядом с городом Вильжюиф (юго-восточнее Парижа). Молодой человек, проживавший в 14-м округе Парижа, пришел туда босиком и вооруженный ножом. В результате нападения один человек получил ранения. Затем злоумышленник отправился к близлежащему крупному торговому центру и на стоянке для автомобилей нанес ранения еще двум прохожим - мужчине и женщине.

Первый из раненых умер. Двое других находятся в больнице.

Преступник был застрелен полицейскими на автостоянке у торгового центра. Позже стало известно, что он страдал от психических заболеваний, в связи с чем ранее несколько раз был госпитализирован.

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