Британские военные корабли вновь начнут сопровождать суда в Ормузском проливе

Корабли ВМС Великобритании вновь начнут сопровождать британские торговые суда, следующие через Ормузский пролив, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Об этом говорится в заявлении министра обороны королевства Бена Уоллеса, распространенном министерством обороны страны в субботу вечером.

"Я распорядился о том, чтобы корабли HMS Montrose и HMS Defender вернулись к выполнению задач по сопровождению судов британского торгового флота в Ормузском проливе. Правительство будет принимать все необходимые меры для защиты наших судов и граждан", - сказал Уоллес.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.