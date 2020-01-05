Британские военные корабли вновь начнут сопровождать суда в Ормузском проливе

5 января 2020 01:10 (UTC+04:00)

Корабли ВМС Великобритании вновь начнут сопровождать британские торговые суда, следующие через Ормузский пролив, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Об этом говорится в заявлении министра обороны королевства Бена Уоллеса, распространенном министерством обороны страны в субботу вечером.

"Я распорядился о том, чтобы корабли HMS Montrose и HMS Defender вернулись к выполнению задач по сопровождению судов британского торгового флота в Ормузском проливе. Правительство будет принимать все необходимые меры для защиты наших судов и граждан", - сказал Уоллес.

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