В Хорватии пройдет второй тур выборов президента

Второй тур президентских выборов пройдет в воскресенье в Хорватии. На пост главы государства претендуют занявшие по итогам предыдущего раунда первое и второе места кандидат от оппозиционной Социал-демократической партии Хорватии Зоран Миланович и действующий президент Колинда Грабар-Китарович, получившие 29,55% и 26,65% голосов избирателей соответственно, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Популярный в республике певец и музыкант Мирослав Шкоро заручился поддержкой 24,45% граждан. Никто из участников избирательной гонки не смог набрать более 50% голосов для победы в первом туре, в котором соперничали 11 кандидатов.

Как сообщила Государственная избирательная комиссии (ГИК) Хорватии, более 6,5 тыс. участков для голосования в республике и за рубежом откроются в 07:00 по местному времени (09:00 мск) и завершат работу в 19:00 (21:00 мск).

Победителем во втором туре будет объявлен кандидат, который получит относительное большинство, то есть наберет больше голосов, чем оппонент.

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