Курц предложил провести в Вене саммит Ирана и США для преодоления разногласий

5 января 2020 02:48 (UTC+04:00)

Председатель Австрийской народной партии (АНП) и, как ожидается, будущий канцлер республики Себастьян Курц предложил провести в Вене саммит Иран - США для преодоления напряженности в отношениях между Тегераном и Вашингтоном.

Об этом он заявил в опубликованном в субботу вечером интервью газете Bild am Sonntag, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Само собой разумеется, Вена готова стать местом проведения возможных переговоров, если Иран и США захотят снова вести диалог", - подчеркнул Курц.

Он напомнил, что в австрийской столице неоднократно проводились переговоры по иранской ядерной программе.

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