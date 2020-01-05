Во Франции заявили о готовности ответить США в случае введения пошлин

Франция хочет избежать торговой войны с США, однако в случае введения Вашингтоном пошлин на французские товары Париж готов ему ответить. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в интервью газете Le Journal du Dimanche.

"Мы хотим избежать торговой войны, но вместе с нашими европейскими партнерами мы будем готовы ответить, если окажемся под ударом санкций, которые мы считаем недружественными и незаконными", - заявил глава Минфина Франции.

Он пояснил, что Франции "крайне важно" обложить налогом цифровые компании, которые получают значительную прибыль, не присутствуя физически на территории страны и, следовательно, почти не платят налоги.

"Американская администрация утверждает, что наш [цифровой] налог является дискриминационным. Я официально это оспариваю и только что направил соответствующее письмо представителю США на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру", - сообщил Ле Мэр. "То, что мы оспариваем, - законность рассматриваемых санкций", - отметил министр.

"Мы хотели бы, чтобы переговоры, которые ведутся в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по международному налогообложению, имели удовлетворительный результат", - сказал Ле Мэр. "Если так будет, то мы отзовем наш национальный налог. Если нет, то мы возобновим дискуссии в рамках ЕС с тем, чтобы создать европейский налог", - подчеркнул он.

11 июля 2019 года Сенат (верхняя палата парламента) Франции принял законопроект о налогообложении крупнейших компаний, предлагающих цифровые услуги. Этот налог касается прибыли интернет-гигантов, полученной после 1 января 2019 года, и составит 3% от общего оборота во Франции. Под его действие подпадают все компании, чей оборот превышает €750 млн в мире и €25 млн во Франции, а также компании, чья сфера деятельности охватывает онлайн-рекламу, интернет-торговлю или работу агрегаторов информации.

В начале декабря 2019 года в аппарате представителя США на торговых переговорах заявили, что Вашингтон в связи с введением Парижем цифрового налога может обложить пошлинами французские товары на сумму около $2,4 млрд. В перечень таких товаров вошли, в частности, молочная продукция, включая сыры, игристые вина, косметика и косметические принадлежности, сумки, фарфоровые изделия.

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