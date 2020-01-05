Меркель выразила соболезнования в связи с трагедией на севере Италии

5 января 2020 19:42 (UTC+04:00)

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования родным и близким погибших в результате наезда пьяного водителя на группу немецких туристов на севере Италии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в воскресенье в Twitter официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Новости, поступающие из Южного Тироля, потрясают - это был радостный вечер, который закончился катастрофой. Я скорблю со всеми, кто там сегодня ночью потерял детей, братьев и сестер, друзей", - отметила Меркель. "Пострадавшим я желаю сил и скорейшего выздоровления", - подчеркнула канцлер.

Минувшей ночью водитель в состоянии алкогольного опьянения сбил группу немецких туристов недалеко от коммуны Брунико. Погибли как минимум шесть немцев в возрасте от 22 до 23 лет, 12 пострадали. Инцидент произошел около 01:00 по местному времени.

По последней информации, 27-летний водитель арестован. Концентрация алкоголя в его крови составляла 1,97 промилле. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 18 лет.

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