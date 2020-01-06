В президентских выборах Хорватии победил бывший премьер-министр

Согласно результатам Государственной избирательной комиссии Хорватии, бывший премьер-министр страны Зоран Миланович победил во втором туре президентских выборов пятого января.

Как передает Trend, при подсчете более 99 процентов голосов Миланович набрал 52,7 процента голосов в воскресном президентском туре против действующего президента Колинды Грабар-Китарович, набравшей 47,3 процента.

Всего в первом туре президентских выборов 22 декабря 2019 года приняли участие 11 кандидатов.

Зоран Миланович, который баллотировался в качестве кандидата от Социал-демократической партии (СДП) и нескольких других левоцентристских партий, победил в первом туре с почти 30 процентами голосов, в то время как Грабар-Китарович, консервативный кандидат, поддержанная правящим Хорватским Демократическим союзом (ХДЗ) заняла второе место с почти 27 процентами. Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50 процентов голосов, в воскресенье был проведен второй тур с двумя кандидатами собравшими наибольшее количество голосов.

По данным Государственной избирательной комиссии, почти 55 процентов из более чем 3,8 миллиона имеющих право голоса избирателей проголосовали в ходе президентских выборов.

Президент Хорватии избирается один раз в пять лет.

В своей победной речи в воскресенье вечером Миланович пообещал, что выслушает и представит всех граждан.

Грабар-Китарович поздравила Милановича с победой. «Я протягиваю руку Зорану Милановичу, чтобы показать избирателям, как выглядит мирный переход правительства», - сказала она.

Зоран Милановичу 53 года. Он занимал пост премьер-министра Хорватии с декабря 2011 года по январь 2016 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.